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Galatasaray ile Giresunspor 15. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmayla ligde 15. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 6-3'lük üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray ile Giresunspor 15. randevuda
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Giresunspor ile oynayacağı karşılaşmayla ligde 15. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 6-3’lük üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray yarın saat 21.45’te Nef Stadyumu’nda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ilk haftasında sarı-kırmızılılar deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’u Bafetimbi Gomis’in golü ile 1-0 mağlup etti. Giresun ekibi ise evinde mücadele ettiği Adana Demirspor’a 3-2 yenildi.

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15. randevu

Galatasaray ile Giresunspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 6 kez sahadan galip ayrılırken, 3 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. 5 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray’ın 20 golüne, Giresunspor 12 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Giresun’da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanmış, İstanbul’daki mücadeleden de Giresunspor 1-0’lık skorla galip ayrılmıştı.

Bu sezon ligde ilk kez iç sahada

Galatasaray, Giresunspor maçıyla Süper Lig’de bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon ligde oynadığı 19 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 33 puan topladı. Aslan bu müsabakalarda 31 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.

Galatasaray’da Leo Dubois ile Omar Elabdellaoui, sakatlıklarından dolayı Giresunspor maçında oynamayacak.

Galatasaray’ın yeni transferleri Belçikalı futbolcu Dries Mertens ve Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, bu hafta takımla çalışmalarda yer aldı. İki futbolcu, Teknik Direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde ilk maçlarına sarı-kırmızılı taraftarların önünde çıkacak.

Kadir Sağlam düdük çalacak

Galatasaray ile Giresunspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe olacak.

İHA
Editör

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