Galatasaray ile Kayserispor 56. randevuda

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında yarın evinde mücadele edeceği Kayserispor ile ligde 56. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 19 haftada İstanbul ekibi 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 48 puanla 2. sırada bulunuyor. Kayseri temsilcisi ise 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 29 puanla averajla 7. sırada yer alıyor.

56. randevu

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 55 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Aslan, 33 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 5 defa rakibini mağlup etti. 17 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Galatasaray’ın 120 golüne, Kayserispor 44 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşma 0-0 sona ermişti.

Son 7 maçını kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig’de Hatayspor’a mağlup olduktan sonra oynadığı 7 maçını kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük ve Konyaspor’u mağlup ederken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 19 müsabakada kalesinde 10 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Cimbom, bu karşılaşmaların 11’inde de kalesini gole kapadı.

Evinde 26 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla yenildi. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 26 lig karşılaşmasında 24 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Cimbom, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 9 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Aslan ayrıca Süper Lig’de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu cezalı

Galatasaray’da Kayserispor mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu kırmızı kart cezasından dolayı oynamayacak. Kerem, Sivasspor ile deplasmanda oynanan maçın son dakikalarında gördüğü ikinci sarı kart sonucunda kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira sakatlığından, Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu da Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına gittiğinden dolayı kadroda yer almayacak.

Sağ bek Sacha Boey’un durumu ise yapılacak son antrenmandan sonra belli olacak.

Abdülkerim Bardakcı sınırda

Galatasaray’da, Kayserispor maçı öncesinde Abdülkerim Bardakcı sarı kart sınırında yer alıyor. Bardakcı, sarı kart görmesi durumunda 21. haftada deplasmanda oynayacakları Trabzonspor karşılaşmasında görev alamayacak.

Okan Buruk ile Recep Uçar 3. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar bugüne kadar 2 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda Buruk; Galatasaray’ı, Uçar da Ümraniyespor’u çalıştırıyordu. Okan Buruk’un ekibi oynanan 2 karşılaşmayı da kazandı.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Galatasaray - Kayserispor karşılaşmasını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın 4. hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak.