Galatasaray ile Manchester United 8. randevuda

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında yarın evinde İngiliz temsilcisi Manchester United ile karşı karşıya gelecek. İki takım bu maçla birlikte 8. kez rakip olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, yarın saat 20.45’te RAMS Park’ta İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesinde grupta sarı-kırmızılılar, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 4 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor. Manchester ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle topladığı 3 puanla son sırada bulunuyor. Aslan, bu müsabakadan galip ayrılıp ilk olarak Avrupa kupalarında yoluna devam etmeyi garantilemek istiyor.

8.randevu

Galatasaray ile Manchester United bugüne kadar resmi maçlarda 7 kez rakip oldu. Geride kalan mücadelelerde sarı-kırmızılılar 2 kez sahadan galip ayrılırken, İngiliz ekibi de 2 kez kazandı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan’ın 7 golüne, Manchester 10 golle karşılık verdi.

Galatasaray grubun 2. haftasında İngiltere’de oynanan maçı 3-2’lik skorla kazanmıştı.

Avrupa kupalarında 313. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 312 kez oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 112 defa sahadan galip ayrılırken, 117 kez de rakiplerine mağlup oldu. 83 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 420 kez havalandırırken, kalesinde 462 gol gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki 121. müsabaka

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında bugüne kadar 120 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerin 29’undan galibiyetle ayrılırken, 61 kez de kaybetti. 30 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 119 gole karşın, kalesini 206 gole kapatamadı.

Okan Buruk’un Avrupa karnesi

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Başakşehir’de 18, Galatasaray’da da 10 olmak üzere Avrupa kupalarında toplam 28 kez mücadele etti. Buruk’un takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemeleri ile UEFA Avrupa Ligi’ndeki karşılaşmalarda 12 galibiyet, 13 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. 50 yaşındaki teknik adam, Galatasaray’ın başında çıktığı 10 Avrupa maçının 6’sını kazanırken, 2 kez yenildi ve 2 kez de berabere kaldı.

Okan Buruk, teknik direktör olarak Manchester United ile oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet elde ederken, 1 kez de yenildi.

İngiliz ekipleriyle 22 kez karşılaştı

Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz temsilcileri ile 22 resmi karşılaşma yaptı. Cimbom; Arsenal, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Leeds United ve West Bromwich Albion ile oynadığı 22 müsabakada 4 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı.

Mauro Icardi bu sezon 16 gol attı

Manchester maçında Galatasaray’ın en büyük kozu Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi olacak. Son oynanan Alanyaspor maçında da fileleri havalandıran Icardi bu sezonki gol sayısını 16’ya çıkardı. 30 yaşındaki futbolcu, bu gollerin 11’ini Süper Lig’de, 3’ünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 2’si de gruplarda kaydetti.

Davinson Sanchez sakatlandı

Galatasaray’da Manchester United maçı öncesinde 1 eksik futbolcu bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan ve sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edilen Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, bu müsabakada yer alamayacak.

Manchester United ligde son 3 maçını kazandı

Son haftalarda toparlanan Manchester United, Premier Lig’de son 3 maçını kazandı. Manchester ekibi ligde oynadığı 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 5 mağlubiyet sonucunda topladığı 24 puanla 6. sırada bulunuyor. İngiliz temsilcisi ligde son olarak deplasmanda Everton’ı 3-0’lık skorla yenmeyi başardı.

Manchester’da eksikler

Manchester United’da ise bu karşılaşmada birçok oyuncu forma giyemeyecek. İngiliz ekibinde; Casemiro, Mason Mount, Christian Eriksen, Lisandro Martinez, Jonny Evans ve Tyrell Malacia sakatlıklarından, Marcus Rashford ise kırmızı kart cezasından dolayı oynayamayacak. Jadon Sancho da kadro dışı olduğu için yer almayacak.

Jose Maria Sanchez düdük çalacak

Galatasaray - Manchester United karşılaşmasını İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez’in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Inigo Prieto yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.