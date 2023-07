Galatasaray ile Medicana arasında iş birliği

Galatasaray ile Medicana Sağlık Grubu arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Medicana Sağlık Grubu CEO’su Reha Özkaya, "Galatasaray’ın bir Avrupa şampiyonluğuna daha tanıklık etmek istiyoruz" dedi.

Galatasaray ile Medicana Sağlık Grubu arasında yapılan sponsorluk anlaşmasının imza töreni düzenlendi. Rams Park’ta yapılan imza törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Reha Özkaya ve Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Bozkurt katıldı.

Anlaşma ile ilgili konuşan Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Reha Özkaya, “Medicana Sağlık Grubu 30 yılı aşkın bir süre Türkiye’de 14 hastanesiyle faaliyet gösteren Türkiye’nin en büyük şirketlerinden ve sağlık kuruşlarından biri. Sağlık hizmetlerini modern tıbbın son imkanlarını kullanarak gerçekleştiriyoruz. Sporun sağlığa katkısı nasıl yadsınamaz ise sağlıklı bir beden yapısını sürdürebilmek de açıkçası rekabetçi spor arenasının olmazsa olmazlarıdır. Bu sorumlulukla 2022-2023 sezonunda 19 farklı spor kulübüyle sponsorluk anlaşmaları imzaladık. Konya, Ankara, Sivas, Samsun, Bursa, İzmir ve İstanbul’daki 14 hastaneyle bulunduğumuz her coğrafyada spor kulüplerinin destekçisi olduk. Olmaya da devam ediyoruz. Açıkçası istiyoruz ki Galatasaray’a 3 yıl boyunca sağlık sponsorluğu yaptığımız dönemde Galatasaray’ın bir Avrupa şampiyonluğuna daha tanıklık etmek istiyoruz. Dünyada sponsorluğun geliştiğini ve takımları nereye getirdiğini görüyoruz. Çünkü bu bir marka değerlemesi yanında ülkelerin dünyadaki algısını da çok ciddi etkileyen bir olay. O yüzden Türkiye’dek, bütün şirketlerin, sağlık şirketleri de dahil olmak üzere spor kulüplerine her türlü sponsorluk desteğini vermesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun önünün daha da açılarak ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden biz de bu dönemde Galatasarayımızla birlikte ter dökeceğiz. Bu sponsorluk anlaşması Galatasaray’ın profesyonel futbolu, voleybol, basketbol, paf takımları, U19, U13’e kadar altyapılar da dahil olmak üzere kapsıyor. Saha içinde birçok sağlık personelimiz olacak, tabii ki ambulanslarımız olacak. Galatasaray’ın yurt içi, yurt dışı her aşamasında bir adım gerisinde olacağız. Her iki kulüp için de başarılarla dolu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek: “Galatasaray’ın tek yumruk haline gelmesi çok önemli”

Geçmiş yıllarda sponsorluk desteği veren şirketlere teşekkür eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Medicana çok büyük bir grup. Türkiye’de artık sağlık hizmetleri Avrupa’nın da üzerine geçmiş durumda. Hem verilen hizmet hem hastaların ağırlanması başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Biz amatör şubelerde yetiştirici bir kulübüz. Buraya çocuk yaşta gelen çocukların hem sağlıklı gelişmesi hem sportif aktiviteleri yaparken uğrayacakları sağlık kazalarından da başarıyla çıkılması çok önemliydi. Bu yüzden Medicana önemli bir partnerimiz. İş birliği yapmamız için son derece memnunum. Türkiye’nin en büyük spor kulübü de Galatasaray’dır. Galatasaraylılık, Galatasaray’ın bir araya gelmesi, tek yumruk haline gelmesi çok önemli” diye konuştu.

Konuşmaların ardından iş birliği anlaşması imzalanırken, Başkan Özbek, Reha Özkaya’ya üzerinde ismi yazılı 10 numaralı Galatasaray forması takdim etti.