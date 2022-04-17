Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 10. randevuda

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor ile ligde 10. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 5-2'lik galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

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  • 17.04.2022 13:04
  • Güncelleme: 17.04.2022 13:17
Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 10. randevuda
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında yarın evinde oynayacağı Yeni Malatyaspor ile ligde 10. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 5-2’lik galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray yarın saat 20.30’da Nef Stadyumu’nda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Ligde Sarı-kırmızılılar 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyetle aldığı 41 puanla 15. sırada bulunuyor. Ligden düşmesi kesinleşen Malatya ekibi ise 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyet ve topladığı 20 puanla 20. sırada yer alıyor.

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Ligde 10. randevu

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 9 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 defa rakibini mağlup ederken, 2 kez de Malatya temsilcisi sahadan 3 puanla ayrıldı. 2 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Aslan’ın 12 golüne, Yeni Malatyaspor 6 golle yanıt verdi.

Ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan mücadele 0-0 berabere bitti.

İç saha karnesi

Galatasaray Süper Lig’de bu sezon evinde 16 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 27 puan aldı. Cimbom 24 gol kaydederken, kalesinde 18 gole engel olmadı. Aslan evindeki son 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor’a mağlup olduktan sonra Kayserispor ile berabere kaldı. Son 3 müsabakada da yenilmeyen Galatasaray, bu süreçte Çaykur Rizespor, Beşiktaş ve son olarak Fatih Karagümrük’ü mağlup etti.

Son 5 maçta 2 galibiyet

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı 5 mücadelede 2 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Beşiktaş ve Fatih Karagümrük’ü mağlup etmeyi başarırken, Konyaspor, Gaziantep FK ve son olarak da Fenerbahçe’ye kaybetti.

3 futbolcu sınırda

Galatasaray’da Yeni Malatyaspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera, Marcao ve Emre Kılınç, Malatya ekibi karşısında sarı kart görmeleri durumunda 34. haftada deplasmanda oynanacak olan Altay müsabakasında görev alamayacak.

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak

Galatasaray - Yeni Malatyaspor mücadelesini hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Filiz’in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ile İbrahim Bozbey yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

İHA

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