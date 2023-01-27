Galatasaray'ın, Giresunspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın kamp kadrosu belli oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Giresunspor’a konuk olacak Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu da belli olurken, Haris Seferovic, Patrick van Aanholt, Yusuf Demir, Mathias Ross ile sarı kart cezası olan Abdülkerim Bardakcı kamp kadrosunda yer almadı.

Teknik Direktör Okan Buruk’un Giresunspor maçı kamp kadrosuna aldığı 21 futbolcu şöyle:

"Fernando Muslera, Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey ve Mauro Icardi."