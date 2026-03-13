Galatasaray'ın konuğu RAMS Başakşehir

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında yarın evinde oynayacağı RAMS Başakşehir ile ligde 36. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00’de sahasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda aldığı 61 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Turuncu-lacivertliler ise 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 42 puan ve averajla 5. sırada yer alıyor.

Yoğun fikstürden geçen Galatasaray, geçtiğimiz salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde İngiliz ekibi Liverpool’u 1-0 mağlup etti. Avrupa’da yoluna başarılı bir şekilde devam eden sarı-kırmızılılar, ligde de Başakşehir karşısında galip ayrılıp, şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor.

36. randevu

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig’de bugüne kadar 35 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 20 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup ederken, 8 maç da berabere sona erdi. Aslan’ın 62 golüne, Başakşehir 39 golle karşılık verdi.

İki takım bu sezon daha önce 1’i ligde, 1’i de kupada olmak üzere 2 kez karşılaştı ve bu mücadelelerden Galatasaray galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar ayrıca turuncu-lacivertliler ile Süper Lig’de oynadığı son 7 maçı kazandı.

Ligde evinde 31 maçlık yenilmezlik serisi

Galatasaray, Süper Lig’de evinde oynadığı karşılaşmalarda yenilmiyor. RAMS Park’ta son olarak 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından çıktığı 31 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 25 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Cimbom, ligde evinde en son Alanyaspor ile oynadı ve 3-1’lik skorla kazandı. Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 13 müsabakanın 10’unu kazanırken, 3’ünden beraberlikle ayrıldı.

Ligin en golcü ve en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig’de hem hücum hem de savunma istatistiklerinde zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ligde çıktığı 25 karşılaşmada rakip fileleri 59 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı olarak yer alıyor. Aslan ayrıca 18 golle de Göztepe ile birlikte en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca +41 ile de en iyi averaja sahip takım.

Ligde Mauro Icardi’den 13, Victor Osimhen’den 11 gol

Galatasaray’da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ve Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ligde en çok gol atan futbolcular olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Icardi 13, Osimhen 11, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz 6’şar, Gabriel Sara ve Yunus Akgün 5’er, Eren Elmalı 3, İlkay Gündoğan ve Lucas Torreira 2’şer, Sacha Boey, Davinson Sanchez ve Roland Sallai ve de 1’er gol kaydetti. Ayrıca Fatih Karagümrük maçında Fatih Kurucuk, Kayserispor karşılaşmasında Aaron Opoku ve Eyüpspor mücadelesinde de Jerome Onguene kendi kalesine gol attı.

Victor Osimhen, ligde son 8 maçta 8 gol attı

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, ligde oynadığı son müsabakaları boş geçmiyor. Osimhen, Süper Lig’de görev aldığı son 8 karşılaşmada rakip fileleri 8 kez havalandırdı. 27 yaşındaki futbolcu, bu süreçte Samunspor’a 2 gol atarken, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Beşiktaş maçlarında da 1’er gol kaydetti. Nijeryalı futbolcu, Eyüpspor karşılaşmasında gol atamasa da asist yaparak takımına katkı verdi.

Son 10 maç

İki takım arasında oynanan 7’si Süper Lig, 3’ü de Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta Galatasaray’ın üstünlüğü bulunuyor. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 8, turuncu-lacivertliler de 1 kez galip geldi. 1 karşılaşma ise berabere tamamlandı.

Farklı skorlar

Galatasaray, Başakşehir’i 7-0 mağlup ederek rekabetteki en farklı skoru elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları en farklı 5-1 ve 4-0’lık skorlarla yendi. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da var.

Okan Buruk ile Nuri Şahin 6. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin bugüne kadar 5 kez rakip oldu. Bu mücadelelerde Buruk sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Şahin de Antalyaspor ve Başakşehir’in başındaydı. Geride kalan 5 maçtan da Okan Buruk sahadan galip ayrıldı.

Okan Buruk, Leroy Sane ve Abdülkerim Bardakcı cezalı

Galatasaray’da Başakşehir maçında cezalı isimler bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Beşiktaş derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Teknik Direktör Okan Buruk ve Abdülkerim Bardakcı ile aynı müsabakada direkt kırmızı kartla oyun dışı kalan Alman futbolcu Leroy Sane müsabakada yer alamayacak.

Eren Elmalı sarı kart sınırında

Sarı-kırmızılılarda, Başakşehir mücadelesi öncesinde 1 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Aslan’da Eren Elmalı, turuncu-lacivertliler karşısında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Batuhan Kolak düdük çalacak

Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak’ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.