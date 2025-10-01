Galatasaray'ın Liverpool galibiyeti Avrupa basınında geniş yer buldu

Galatasaray’ın, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında İngiliz devi Liverpool’u mağlup etmesi Avrupa basınında da geniş yer buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Liverpool’u 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın bu tarihi zaferine Avrupa basını da geniş yer verdi.

Mücadeleyle ilgili Avrupa’nın önde gelen basın kuruluşlarının haberleri şöyle:

The Guardian: "Victor Osimhen, Liverpool için cehennem gibi bir gecede Galatasaray’ı zafere taşıdı"

L’Equipe: "Galatasaray, Liverpool’u İstanbul’da devirdi"

Independent: "Arne Slot’un kumarı, Liverpool’un Galatasaray’a karşı aldığı yenilgide ters tepti"

Daily Mail: "Victor Osimhen’in penaltısı, cehennem kaosu ortasında sakinliği bulamayan Kırmızılıları üzdü ve Arne Slot için sorunlar arttı"

Times: "Crystal Palace’a deplasmanda tökezleyen Arne Slot’un takımı, Galatasaray’ın sağır edici stadında çok fazla hata yaparak ve Victor Osimhen’in penaltısıyla yenilgiye uğradı"

The Sun: "En büyük zaferlerini yaşadıkları şehirde, burası Liverpool’un kendi tasarladığı bir ’İstanbul Cehennemi’ydi"

Mirror: "Türk devi, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u 1-0 gibi şok bir skorla yendi. Galatasaray, Kırmızılıların yaralarına tuz basmakta hiç vakit kaybetmedi"

Sky Sports: "Galatasaray’a 1-0 yenilen Liverpool için hayal kırıklığı bir geceydi"

BBC: "Liverpool, İstanbul’da kulakları sağır eden bir gecede Galatasaray’a yenildi"