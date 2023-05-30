Galatasaray'ın şampiyonluğu Bursa'da coşkuyla kutlandı

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, 23. şampiyonluğunu ilan ederken, Bursa’da da sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük coşku yaşadı.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla mağlup eden Galatasaray, ligin tamamlanmasına 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Karşılaşmanın hemen ardından Bursa’da sarı-kırmızılı taraftarlar, Şehreküstü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na akın ederek şampiyonluklarını kutladı. Ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarla şehir turu atan sarı-kırmızılılar, kentin birçok noktasında bir araya gelerek marşlar söyledi ve görsel şölen oluşturdu. Konvoy halinde trafiğe çıkan vatandaşlar, kilometrelerce kuyruk oluştururken, o anlar kameralara yansıdı.

Öte yandan bazı yerlerde Bursaspor taraftarı, kutlamalara tepki gösterirken, iki taraftar grubu arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle tartışmalar büyümeden son buldu. Kutlamalar dolayısıyla polis ekipleri kentin birçok noktasında güvenlik önlemi aldı.