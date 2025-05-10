Galatasaray'ın Trabzonspor'a karşı bileği bükülmüyor
Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u mağlup ederek, rakibine karşı yenilmezlik serisini 6'ya çıkardı.
Galatasaray deplasmanda Trabzonspor’u mağlup ederek, rakibine karşı yenilmezlik serisini 6’ya çıkardı.
Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar ilk yarısı 0-0 sona eren müsabakayı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı. Bordo-mavililere son olarak 23 Ocak 2022 tarihinde İstanbul’da oynadığı maçta 2-1 yenilen Aslan, daha sonraki mücadeleleri kaybetmedi. Cimbom bu süreçte Karadeniz ekibine karşı 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı.