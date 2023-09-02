Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu’nda mücadele edecek Galatasaray’ın fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçta evinde Kopenhag ile oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yapılan kura çekiminde Galatasaray, A Grubu’nda Almanya’dan Bayern Münih, İngiltere’den Manchester United, Danimarka’dan Kopenhag ile eşleşmişti. Sarı-kırmızılıların Devler Ligi’nde maç programı da belli oldu.

Aslan grubun ilk maçında İstanbul’da Kopenhag ile karşılaşacak. Cimbom daha sonra Manchester United’a konuk olacakken, 3. maçta ise Bayern Münih’i ağırlayacak. Grubun 4. müsabakasında Almanya’da Bayern Münih ile oynayacak Galatasaray, 5. karşılaşmada ise evinde Manchester United ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar grup aşamasının son müsabakasında deplasmanda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek .

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki maç programı şöyle:

20 Eylül Çarşamba

Galatasaray - Kopenhag

3 Ekim Salı

Manchester United - Galatasaray

24 Ekim Salı

Galatasaray - Bayern Münih

8 Kasım Çarşamba

Bayern Münih - Galatasaray

29 Kasım Çarşamba

Galatasaray - Manchester United

12 Aralık Salı

Kopenhag - Galatasaray