Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynayacağı maçların programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçını deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasında oynanacak maçların programı açıklandı. Buna göre, Galatasaray’ın bu aşamada yapacağı 8 karşılaşmanın da tarihleri belli oldu. Cimbom, ilk maçını 18 Eylül’de Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacak.
Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi maç programı şöyle:
18 Eylül Perşembe
Eintracht Frankfurt - Galatasaray
30 Eylül Salı
Galatasaray - Liverpool
22 Ekim Çarşamba
Galatasaray - Bodo/Glimt
5 Kasım Çarşamba
Ajax - Galatasaray
25 Kasım Salı
Galatasaray - Union SG
9 Aralık Salı
Monaco - Galatasaray
21 Ocak Çarşamba
Galatasaray - Atletico Madrid
28 Ocak Çarşamba
Manchester City - Galatasaray