Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında oynayacağı maçların programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar ilk maçını deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynayacak.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasında oynanacak maçların programı açıklandı. Buna göre, Galatasaray’ın bu aşamada yapacağı 8 karşılaşmanın da tarihleri belli oldu. Cimbom, ilk maçını 18 Eylül’de Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda oynayacak.

Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi maç programı şöyle:

18 Eylül Perşembe

Eintracht Frankfurt - Galatasaray

30 Eylül Salı

Galatasaray - Liverpool

22 Ekim Çarşamba

Galatasaray - Bodo/Glimt

5 Kasım Çarşamba

Ajax - Galatasaray

25 Kasım Salı

Galatasaray - Union SG

9 Aralık Salı

Monaco - Galatasaray

21 Ocak Çarşamba

Galatasaray - Atletico Madrid

28 Ocak Çarşamba

Manchester City - Galatasaray