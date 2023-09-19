Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi macerası başlıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın evinde Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. İki takım bu maçla birlikte 3. kez rakip olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, yarın saat 19.45’te RAMS Park’ta Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşacak. İki takım da gruplara elemelerden geldi. Galatasaray, 2. turda Zalgiris’i, 3. turda Olimpija Ljubljana’yı ve play-off turunda da Molde’yi geçerek gruplara kaldı. Kopenhag ise 2. turda Breidablik, 3. turda Sparta Prag ve play-off turunda Rakow’u eleyerek gruplara yükseldi.

17. kez gruplarda

Galatasaray, 17. kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, 7 kez direkt gruplardan başlarken, 10 kez de elemelerden gruplara kaldı. Cimbom, Şampiyonlar Ligi gruplarında ilk olarak 1993-1994 sezonunda yer alırken, son kez de 2019-2020 sezonunda oynadı.

3. randevu

Galatasaray ile Kopenhag bugüne kadar 2 kez rakip oldu. 2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki müsabakalarda sarı-kırmızılılar, İstanbul’da rakibini 3-1 yenerken, deplasmanda ise 1-0 mağlup oldu. Aslan’ın 3 golüne, Kopenhag 2 golle karşılık verdi.

Avrupa kupalarında 309. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 308 kez oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 111 defa sahadan galip ayrılırken, 115 kez de rakiplerine mağlup oldu. 82 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 413 kez havalandırırken, kalesinde ise 453 gol gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki 117. müsabaka

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında bugüne kadar 116 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu müsabakaların 28’inden galibiyetle ayrılırken, 59 defa da rakiplerine kaybetti. 29 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, attığı 112 gole karşın, kalesini 197 gole kapatamadı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarında son galibiyetini 2018-2019 sezonunda D grubu ilk maçında Lokomotiv Moskova’yı İstanbul’da 3-1’lik skorla yenerek elde etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 11 grup müsabakasında 8 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.

Avrupa’daki son 18 maçta 1 kez kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı 12’si UEFA Avrupa Ligi, 6’sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri olmak üzere toplam 18 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 28 Temmuz 2021 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda ekibi PSV’ye İstanbul’da 2-1’lik skorla kaybettikten sonra oynadığı 18 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Danimarka takımlarıyla 4 maç yaptı

Galatasaray, Avrupa kupalarında Danimarka temsilcileri ile 4 resmi maça çıktı. Cimbom, Randers ve Kopenhag ile oynadığı 4 müsabakada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Okan Buruk’un Avrupa karnesi

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Başakşehir’de 17, Galatasaray’da da 6 olmak üzere Avrupa’da toplam 23 kez mücadele etti. Buruk’un takımları, UEFA Şampiyonlar Ligi grupları, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve UEFA Avrupa Ligi’ndeki bu müsabakalarda 11 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. 49 yaşındaki teknik adam, 2020-2021 sezonunda Başakşehir’den sonra kariyerinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak.

Okan Buruk, Galatasaray’ın başında çıktığı 6 Avrupa maçında 5 galibiyet elde ederken, 1 kez de berabere kaldı.

Bu sezon yenilmedi

Sezonu erken açan Galatasaray, bugüne kadar 10 resmi müsabaka oynadı. Sarı-kırmızılılar, 6’sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri, 4’ü de Trendyol Süper Lig olmak üzere 10 maçta 8 galibiyet elde ederken, 2 kez de berabere kaldı. Aslan bu karşılaşmaların 6’sında da kalesini gole kapadı.

Mauro Icardi bu sezon 8 gol attı

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Icardi, Süper Lig’de 5 kez rakip fileleri havalandırırken, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 3 gol sevinci yaşadı. 30 yaşındaki futbolcunun 1 de asisti bulunuyor. Icardi’nin ardından Kerem Aktürkoğlu da attığı 3 golle takımda en golcü ikinci futbolcu olarak yer alıyor.

Victor Nelsson eski takımına karşı

Galatasaray’ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, 2019-2021 yıllarında Kopenhag’da oynamıştı. Teknik Direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde Nelsson ilk kez eski takımına karşı forma giyecek. 24 yaşındaki futbolcu, 2021 yılının yaz transfer döneminde Kopenhag’dan Galatasaray’a transfer olmuştu.

Georgi Kabakov düdük çalacak

Galatasaray - Kopenhag maçını Bulgaristan Futbol Federasyonu’ndan Georgi Kabakov yönetecek. Kabakov’un yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Diyan Valkov yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Georgi Ginchev olacak. Müsabakada VAR’da Ivaylo Stoyanov, AVAR’da da Dragomir Draganov görev alacak.