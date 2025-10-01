Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 6. galibiyetini aldı

Galatasaray, Liverpool maçıyla Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı 6. galibiyetini elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray, konuk ettiği İngiliz takımı Liverpool’u 1-0’lık skorla yendi. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında İngiliz ekipleriyle 25. maçını oynadı. Bugüne kadar İngiliz temsilcilerinden Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion ve Tottenham ile karşı karşıya gelen Aslan, 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Liverpool ise Türk takımlarıyla oynadığı 13. müsabakada 5 mağlubiyetini yaşadı. İngiliz takımı diğer maçlarda 6 kez kazanırken, 2 defa da berabere kaldı.