Galatasaray, İngiliz takımlarına karşı 6. galibiyetini aldı

Galatasaray, Liverpool maçıyla Avrupa kupalarında İngiliz takımlarına karşı 6. galibiyetini elde etti.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray, konuk ettiği İngiliz takımı Liverpool’u 1-0’lık skorla yendi. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında İngiliz ekipleriyle 25. maçını oynadı. Bugüne kadar İngiliz temsilcilerinden Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion ve Tottenham ile karşı karşıya gelen Aslan, 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Liverpool ise Türk takımlarıyla oynadığı 13. müsabakada 5 mağlubiyetini yaşadı. İngiliz takımı diğer maçlarda 6 kez kazanırken, 2 defa da berabere kaldı.