Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam etti
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.