Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında İstanbulspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray’da dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, ligde yarın akşam saat 20.00’de İstanbulspor’a konuk olacak.