Galatasaray, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında İstanbulspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra idman iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise İstanbulspor maçının taktiği üzerinde duruldu.

Tedavisine devam edilen Abdülkerim Bardakcı antrenmanda yer almadı.

Antrenmanı Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da takip etti. Timur antrenman öncesinde oyuncularla tek tek ilgilenerek, onlarla bir süre sohbet etti.