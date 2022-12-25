Galatasaray - İstanbulspor maçını 40 bin 935 taraftar izledi

Galatasaray-İstanbulspor maçını Nef Stadyumu’nda 40 bin 935 taraftar takip etti.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1’lik skorla galip ayrıldı ve liderliğe yükseldi. Bu sezon iç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftar bu mücadelede de tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu’nda oynanan maçı toplam 40 bin 935 taraftar takip etti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.