Galatasaray, Kaan Ayhan'ı transfer ettiğini duyurdu
Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın transferi konusunda kulübü Sassuolo ile anlaşıldığını açıkladı.
Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan’ın transferi konusunda kulübü Sassuolo ile anlaşıldığını açıkladı.
Galatasaray, İtalya Serie A takımlarından Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan’ı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu 400 bin € bonservis bedeli ile transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400.000 € tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir" ifadelerine yer verildi.