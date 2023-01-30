Galatasaray, Kaan Ayhan'ı transfer ettiğini duyurdu

Galatasaray, milli futbolcu Kaan Ayhan’ın transferi konusunda kulübü Sassuolo ile anlaşıldığını açıkladı.

Galatasaray, İtalya Serie A takımlarından Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan’ı sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu 400 bin € bonservis bedeli ile transfer etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400.000 € tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir" ifadelerine yer verildi.