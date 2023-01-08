Galatasaray Kadıköy'de son 4 maçta 3. galibiyetini aldı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda Fenerbahçe’yi mağlup etmesiyle, Kadıköy’de oynanan son 4 mücadelede 3. galibiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı. Bu maçla birlikte ezeli rakibi ile Kadıköy’de oynadığı son 4 karşılaşmada 3. galibiyetini elde etti.

23 Şubat 2020 tarihinde Fenerbahçe’nin sahasında oynanan derbi ile 20 yıl sonra burada kazanan Galatasaray bir sonraki sene sarı-lacivertlileri mağlup etmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy’de oynanan son 4 maç şöyle:

23.02.2020 Fenerbahçe 1 - Galatasaray: 3

06.02.2021 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1

10.04.2022 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray:0

08.01.2023 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3