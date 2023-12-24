Galatasaray, Kadıköy'e geldi
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için Ülker Stadyumu'na geldi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi için Ülker Stadyumu’na geldi.
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray saat 19.00’da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar derbinin hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanan sarı-kırmızılı kafile, buradan Kadıköy’e hareket etti ve mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumu’na geldi.