Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde bu hafta evinde oynayacağı Fenerbahçe derbisin hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Metin Ülgen yönetiminde yapılan antrenman basına açık olarak gerçekleşti. Antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular daha sonra pas çalışması ve topla çalışmalar yaptı. Sarı-kırmızılılar antrenmanda tam kadro çalıştı.

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 11. haftasında pazar günü saat 15.00’te Florya Metin Oktay Tesisleri’nde karşılaşacak.