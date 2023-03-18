Galatasaray Kadın Futbol Takımı normal sezonu lider tamamladı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 18. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi evinde karşılaştığı Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlik Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti ve grubunda normal sezonu lider tamamladı.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı normal sezonu lider tamamladı
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nun 18. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi evinde karşılaştığı Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlik Spor Kulübü’nü 4-0 mağlup etti ve grubunda normal sezonu lider tamamladı.

Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 18. haftasında Galatasaray ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlik Spor Kulübü, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 4-0’lık skorla galip ayrıldı. Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri; 20 ve 89. dakikalar Kabakaba Nsiala, 41. dakikada Berna Yeniçeri ve 59. dakikada Ebru Topçu kaydetti.

Normal sezonu 51 puanla lider tamamlayan Galatasaray, play-off çeyrek final etabında mücadele edecek.

Play-off çeyrek final etabında ilk maçlar 29 Nisan, ikinci maçlar ise 6 Mayıs tarihlerinde oynanacak.