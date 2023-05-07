Galatasaray Kadın Futbol Takımı yarı finalde

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off çeyrek final rövanş maçında Galatasaray Petrol Ofisi, evinde karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı yarı finalde
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off çeyrek final rövanş maçında Galatasaray Petrol Ofisi, evinde karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler’i 3-0 skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nu lider tamamlayan Galatasaray Kadın Futbol Takımı, play-off çeyrek final ikinci maçında Amed Sportif Faaliyetler’in konuk etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar, 3-0 kazanarak yarı finale çıktı. Mücadeleye etkili başlayan Galatasaray, 21. dakikada Elena’nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Maçın 53. dakikasında Kristina’nın golüyle sarı-kırmızılılar farkı 2’ye çıkardı. Mücadelenin 84. dakikasında Yağmur Uraz, kaydettiği golle maçın skorunu tayin etti.

Sarı-kırmızılılar ilk karşılaşmayı da 5-1 kazanmıştı.