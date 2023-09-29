Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'na yeni sponsor

Galatasaray, kadın voleybol takımının tayt ön sponsorluğu için anlaşma imzaladı. Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cibara, 2026 yılında Türkiye’de düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası’nın finalini Ali Sami Yen Spor Kompleksi içinde yapılacak salonda oynanması için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Galatasaray, kadın voleybol takımı için sponsorluk anlaşması imzaladı. RAMS Park’taki imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cibara ve sponsor firma yönetim kurulu üyesi Barış Erdeniz katıldı.

Mehmet Cibara, sponsorlukla ilgili yaptığı açıklamada, "Her ligdeki her takımın şortunda, sırtında onları görüyoruz. Türk sporunun en büyük destekçilerinden. İnşallah iş birliğimiz şubelerde de büyüyerek devam eder" şeklinde konuştu.

Yeni sezon için beklentilerini anlatan Cibara, "Hangi takımın, kadrosu bütçesi bizi ilgilendirmiyor. Rakamlardan ziyade son topa kadar mücadeleden, taraftarlarıyla aynı hisseleri paylaşan, rakiplerine karşı saygılı, dopingden, şikeden uzak, adil oyun kurallarına göre yarışan bir takım oluşturuyoruz. Dünyanın en zor ligi. Yeni takımlarımız var. Çok başarılı, güzel bir lig bekliyoruz. Taraftarlarımızdan da daha fazla destek bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Basketbolda ve voleybolda sponsorluk katkısını arttırmaya çalıştıklarını vurgulayan Mehmet Cibara, "Bu çılgın bütçelerle, haksız rekabetle ilgilenmiyoruz. Bakış açımız, bunlar hala amatör şubeyle biz altyapı ve tesislere para yatıracağız. Şu an onu yapıyoruz. Altyapılarımızı geliştireceğiz. Voleybolda şu anda dünyanın zirvesindeyiz. 2026 senesinde Avrupa Şampiyonası’nın finalinin oynanması için Ali Sami Yen Spor Kompleksi içinde Avrupa ve dünya standartlarında güzel, modern salon yapacağız. Bu salonu da Türk sporunun hizmetine sunacağız. Şampiyonaya katılacak her takıma gelin, oynayacağız diyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Cibara ayrıca, yapılacak spor salonu ile ilgili bilgiler de aktardı.

Barış Erdeniz de firması ve kendisi için anlamlı ve değerli bir gün olduğunu belirterek, "20 yıl önce sporcusu olduğum Galatasaray’da bir gün üst düzey yönetici olarak sponsorluk imzalayacağımızı söyleselerdi, hayal olur derdim. Yıllar içerisinde kulüp ile olan bağımı koparmadım. Cumhuriyetimizin 100. yılında Kadın Voleybol Milli Takımımızın Avrupa şampiyonluğu, Galatasaray Kadın Voleybol Takımı’nı da Balkan şampiyonluğu bizi gururlandırdı. Fırsat eşitliğine, kadının her alanda güçlendirmemize yönelik gayretlerimiz her alanda devam edecektir. Bu sponsorluğun herkes için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.