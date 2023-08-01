Galatasaray, kaleci Günay Güvenç'i transfer etti

Galatasaray, Gaziantep FK forması giyen kaleci Günay Güvenç’i transfer etti.

Galatasaray, Günay Güvenç’in transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Günay Güvenç ve kulübü Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne 250 bin Euro tutarında transfer bedeli ödenecek olup profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen 2023-2024 sezonu için Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.’ye geçici olarak transfer edilmiştir. Batuhan Ahmet Şen’in 2023-2024 sezonu sabit ücreti Kulübümüz tarafından ödenecektir. Futbolcumuz Günay Güvenç ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, Futbolcumuza sezonluk net 19 Milyon TL ücret ödenecektir" denildi.

2022-2023 sezonunda Gaziantep FK ve Kasımpaşa formalarıyla Süper Lig’de 30 maça çıkan Günay, yeni sezonda Galatasaray’da 19 numaralı formayı giyecek.