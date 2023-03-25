Galatasaray, Karabağ maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, lige verilen milli takım arasında Karabağ ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Karabağ maçı hazırlıklarını tamamladı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Galatasaray, lige verilen milli takım arasında Karabağ ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, hazırlık maçında yarın TSİ 19.00’da Bakü Olimpiyat Stadı’nda Karabağ ile karşı karşıya gelecek.