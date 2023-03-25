Galatasaray, Karabağ maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, lige verilen milli takım arasında Karabağ ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, lige verilen milli takım arasında Karabağ ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, hazırlık maçında yarın TSİ 19.00’da Bakü Olimpiyat Stadı’nda Karabağ ile karşı karşıya gelecek.