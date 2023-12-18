Galatasaray, Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.