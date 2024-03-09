Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman bire bir oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

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Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını 12 Mart Salı günü saat 17.00’de yapacağı idmanla sürdürecek.