Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

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Sarı-kırmızılılar, yarın saat 14.00’te yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.