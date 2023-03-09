Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında cumartesi günü evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında cumartesi günü evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.