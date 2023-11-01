Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Galatasaray yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.