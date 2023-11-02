Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Kasımpaşa’yı konuk edecek.