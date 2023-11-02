Galatasaray, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Kasımpaşa’yı konuk edecek.