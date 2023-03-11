Galatasaray - Kasımpaşa maçını 45 bin 908 taraftar izledi

Galatasaray-Kasımpaşa maçını Nef Stadyumu’nda 45 bin 908 taraftar takip etti.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 1-0’lık skorla galip ayrıldı. Bu sezon evinde müsabakalarda takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftar bu mücadelede de tribünleri doldurdu. Nef Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi toplam 45 bin 908 taraftar takip etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.