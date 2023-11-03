Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi Alper Ulusoy

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi Alper Ulusoy
Editör
EditörEditör
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Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında bugün oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, bugün Kasımpaşa’yı ağırlayacak. RAMS Park’ta oynanacak saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler’in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. Mücadelede VAR koltuğunda Alper Ulusoy, AVAR’da Mustafa Öğretmenoğlu ile Süleyman Özay görev yapacak.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman