Galatasaray, Kastamonuspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da GMG Kastamonuspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Kastamonuspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur’da GMG Kastamonuspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda yarın saat 21.00’de GMG Kastamonuspor’u konuk edecek.

Galatasaray, Kastamonuspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Kastamonuspor maçı hazırlıklarını tamamladı