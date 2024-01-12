Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 14 Ocak Pazar günü saat 18.00’de yapacağı idmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.