Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında evinde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 10 Nisan Pazartesi günü saat 17.30’da yapacağı idmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.