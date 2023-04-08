Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında evinde Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, 10 Nisan Pazartesi günü saat 17.30’da yapacağı idmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.