Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında Kayserispor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, bugün akşam saatlerinde Kayseri’ye hareket edecek.