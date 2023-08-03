Galatasaray, Kerem Demiray'ı açıkladı
Galatasaray Sportif A.Ş, profesyonel futbolcu Kerem Demirbay'ın transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray Sportif A.Ş, profesyonel futbolcu Kerem Demirbay’ın transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Konu ile ilgili KAP’a şu açıklama yapıldı: "Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 3.700.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 1.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" açıklaması yapıldı.