Galatasaray, Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, otobüsle Kocaeli’ye gidecek.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında yarın saat 17.00’de deplasmanda Kocaelispor’a konuk olacak.