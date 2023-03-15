Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray yarın saat 12.00’de yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.