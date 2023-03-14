Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray’da dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.