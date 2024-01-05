Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.