Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla tamamlandı. Sarı-kırmızılılar bugün Konya’ya gidecek.

Galatasaray, Süper Lig’in 26. haftasında yarın saat 20.00’de deplasmanda Konyaspor’a konuk olacak.