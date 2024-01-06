Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında yarın saat 19.00’da RAMS Park’ta Konyaspor’u konuk edecek.