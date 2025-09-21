Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Konyaspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Konyaspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen, antrenmanın bir bölümünde takımla çalışırken sonrasında bireysel çalışmalarını sürdürdü.