Galatasaray, Kopenhag deplasmanında gruptan çıkma peşinde

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, müsabakayı kazanması durumundan Manchester United-Bayern Münih maçının sonucuna bakmaksızın gruptan çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, yarın TSİ 23.00’te Parken Stadı’nda Danimarka ekibi Kopenhag ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 5 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor. Kopenhag da 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 5 puanla 2. sırada yer alıyor.

Gruptan çıkması için kazanması gerekiyor

Galatasaray, Kopenhag karşısında galip ayrılması durumunda grubu 2. olarak tamamlayıp adını son 16 turuna yazdıracak. Sarı-kırmızılılar berabere kalır ya da kaybederse Manchester United - Bayern Münih maçının sonucuna göre gruptaki sıralama belli olacak. Galatasaray berabere kalır veya yenilirse, Manchester’ın puan kaybetmesini bekleyecek ve bu durumda yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Parken Stadı’nda yine tarihi maç

Mücadelenin oynanacağı Parken Stadyumu’nda Galatasaray’ın iyi anıları bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, 17 Mayıs 2000 tarihinde UEFA Kupası finalinde İngiliz ekibi Arsenal ile bu statta karşı karşıya geldi. Cimbom, rakibini penaltılarla geçerek kupayı müzesine götürdü ve Türk futbolun ilk Avrupa kupasını kazandı. Teknik Direktör Okan Buruk da o müsabakada sarı-kırmızılılarla ile sahadaydı.

4. randevu

Galatasaray ile Kopenhag bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde iki takım 1’er galibiyet elde etti. 1 mücadele de berabere sona erdi. Aslan’ın 5 golüne, Kopenhag 4 golle karşılık verdi. Grupta İstanbul’da oynanan karşılaşma 2-2’lik skorla tamamlandı.

Avrupa kupalarında 314. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 313 kez oynadı. Söz konusu maçlarda Aslan, 112 defa sahadan galip ayrılırken, 117 kez de rakiplerine mağlup oldu. 84 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Geride kalan mücadelelerde Cimbom, rakip fileleri 423 kez havalandırırken, kalesinde 465 gol gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki 122. müsabaka

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında bugüne kadar 121 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerin 29’undan galibiyetle ayrılırken, 61 kez de kaybetti. 31 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray attığı 122 gole karşın, kalesini 209 gole kapatamadı.

Okan Buruk’un Avrupa karnesi

Okan Buruk, Galatasaray’daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 11 kez mücadele etti. Buruk, Şampiyonlar Ligi ve gruplarında oynadığı bu 11 karşılaşmanın 6’sını kazanırken, 2 kez de kaybetti. 3 müsabaka da berabere tamamlandı.

10 gol, 7 farklı futbolcudan geldi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon rakip ağları 10 kez sarstı. Sarı-kırmızılılarda bu goller 7 farklı futbolcudan geldi. Cimbom’da; Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Hakim Ziyech 2’şer, Wilfried Zaha, Cedrcic Bakambu, Tete ve Sacha Boey da 1’er kez gol sevinci yaşadı.

Mauro Icardi bu sezon 17 gole imza attı

Galatasaray’da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, bu sezon resmi müsabakalarda toplam 17 gol kaydetti. Icardi, bu gollerin 12’sini Süper Lig’de, 3’ünü UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde, 2’sini de gruplarda kaydetti. 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko ile gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor.

Danimarka takımlarıyla 5 karşılaşma yaptı

Galatasaray, Avrupa kupalarında Danimarka temsilcileri ile 5 resmi maça çıktı. Cimbom; Randers ve Kopenhag ile oynadığı 5 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Kopenhag, Danimarka Ligi’nde 3. sırada

Kopenhag, Danimarka Ligi’nde bu sezon 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 33 puanla 3. sırada bulunuyor. Danimarka ekibi, ligde son olarak evinde Aarhus ile karşı karşıya geldi ve 2-1’lk skorla mağlup oldu. Kopenhag, Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Bayern Münih’e 2-1 yenilirken, Manchester United’ı ise 4-3’lük skorla mağlup etti.

Kopenhag, ayrıca Danimarka Kupası’nda çeyrek finalde Silkeborg’a elendi.

Victor Nelsson eski takımına karşı

Galatasaray’ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson, 2019-2021 yılları arasında Kopenhag’da oynamıştı. 25 yaşındaki futbolcu, 2021 yılının yaz transfer döneminde Kopenhag’dan Galatasaray’a transfer oldu. Nelsson, Teknik Direktör Okan Buruk’un şans vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıkacak.

Galatasaray’da sakatlıklarından dolayı oynayamayan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez ile Faslı futbolcu Hakim Ziyech de son antrenmanlarda takımla birlikte çalıştı.

Daniele Orsato düdük çalacak

Kopenhag - Galatasaray maçını İtalya Futbol Federasyonu’ndan Daniele Orsato yönetecek. Orsato’nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Michael Fabbri olacak. Müsabakada VAR olarak da Massimiliano Irrati görev yapacak.