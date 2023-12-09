Galatasaray, Kopenhag maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Kopenhag maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman koşu ve topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Galatasaray yarın saat 11.00’de yapacağı antrenman Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürecek.