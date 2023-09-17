Galatasaray, Kopenhag maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Kopenhag maçı hazırlıklarına başladı
Editör
EditörEditör
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışması ve üçe üç oyunun ardından çift kale maçla tamamlandı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürecek.